Ortaköy’de 15 Temmuz heyecanı

Programa İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Program katılımcıların Cumhuriyet tören alanında bulunan anı defterine not yazması ile başlayıp, şehit kabirlerinin ziyareti, Kuran-ı Kerim ve Mevlit okunması ile saat 20.00’den sonra tören alanında düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir burada yaptığı açıklamada “Türk milletini birbirine düşürmek ve Ülkemizin gelişimine engel olmak için gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yılındayız. Bu darbeci hainlere inat milletimizle bir arada ve omuz omuzayız. Bizler Sultan Alparsalan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. Ülkemizi çapulculara teslim etmeyecek kadar cesaretli ve kararlıyız. Türk milleti olarak bize düşen görev ise kenetlenerek birlik olmaktır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

