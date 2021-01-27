Ortaköy pazaryerine ücretsiz servis
Ortaköy Belediyesi, yeni kurulan pazaryerine ulaşımı sağlamak için ücretsiz servis uygulaması başlattı.
Ortaköy 27.01.2021, 23:35
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Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “Kapalı pazar alanımızın yapımını birçok kurum ile diyalog kurarak, verilen desteklerle sağladık, yaklaşık 2 ay önce de halkımızın ve pazar esnafımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise ilçemizin uzak bölgelerinden yeni kurduğumuz pazaryerine ulaşımda zorluk çeken vatandaşlarımız için ücretsiz servis uygulaması başlattık. Servis minibüsümüz pazarımızın kurulu olduğu günlerde 2 kilometrelik mesafeden yürüyerek pazaryerine ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızı evlerinin önünden alıp pazaryerine ulaştıracak ve alışverişlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine ulaştıracak. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)
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