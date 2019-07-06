Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı

Ortaköy-Cemilbey arasında bakım çalışmaları Cemilbey -Çorum arasında ise yol genişletme ve yenileme çalışmaları yapıldığını ifade eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, çalışmaların yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti. Yapılan çalışmalar ile Ortaköy-Çorum arasında tehlike arz eden birçok virajdan kurtulunarak ulaşım süresinin kısaltılmasının hedeflendiğini anlatan Başkan İsbir, “Karayolları ekipleri Ortaköy-Cemilbey arası yol bakım çalışmalarına başladılar, yine bu yıl içerisinde inşallah Çorum-Cemilbey arası yol genişletme ve bakım çalışmaları da tamamlanacaktır. Yapılan çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Başta Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan , Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya olmak üzere Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu ve çalışmalarda görev olan tüm personele teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)