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Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Ortaköy-Cemilbey arası yol bakım çalışmalarına başladı.

Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Ortaköy-Cemilbey arası yol bakım çalışmalarına başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:24
Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı

Ortaköy-Cemilbey arasında bakım çalışmaları Cemilbey -Çorum arasında ise yol genişletme ve yenileme çalışmaları yapıldığını ifade eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, çalışmaların yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti. Yapılan çalışmalar ile Ortaköy-Çorum arasında tehlike arz eden birçok virajdan kurtulunarak ulaşım süresinin kısaltılmasının hedeflendiğini anlatan Başkan İsbir, “Karayolları ekipleri Ortaköy-Cemilbey arası yol bakım çalışmalarına başladılar, yine bu yıl içerisinde inşallah Çorum-Cemilbey arası yol genişletme ve bakım çalışmaları da tamamlanacaktır. Yapılan çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Başta Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan , Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya olmak üzere Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu ve çalışmalarda görev olan tüm personele teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 06.07.2019 00:26
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