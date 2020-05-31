Ortaköy Belediyesi’nden Salbaş Köyü’ne park
Ortaköy Belediye Başkanlığı ilçeye bağlı Salbaş Köyü’nün Çayırlar Mevkii’ne çocuk oyun parkı yaptı.
Ortaköy 31.05.2020, 21:11
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada; Salbaş Köyü’nün Çayırlar Mevkii’nde yer alan hane sahiplerinin belediyeye müracaatta bulunarak bölgede yaşayan çocuklara ait çocuk oyun alanı yapılmasını, çocukların oyun için 2 km uzaklıktaki köy merkezine gitmek zorunda kaldıklarını belirtiğini kaydetti. Vatandaşlardın bu isteğine duyarsız kalmadıklarını anlatan Başkan İsbir, “Köyümüze hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)
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