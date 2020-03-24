Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, sokağa çıkılmaması konusunda uyardı

Hoparlörden bizzat kendisi anonsta bulunarak ilçe halkına seslenen İsbir, “Dünyada ve ülkemizde hızla yayılmakta olan ölümcül virüse karşı, belediye başkanlığımız olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle mücadele etmekteyiz.

İlçe insanımızın Belediye görevlilerimize yardımcı olmalarını, yapılan uyarıları dikkate almalarını çok acil bir durum olmadıkça sokağa çıkmamalarını önemle rica ediyorum.

Herhangi bir acil ihtiyaç durumunda tüm belediye çalışanlarımızla daima hizmetinizdeyiz.

Birlik ve berberlik içerisinde ve hep birlikte bu musibetin de üstesinden geleceğiz.

Cenab-ı hak yar ve yardımcımız olsun” dedi.(Haber Merkezi)