Ortaköy 800 genci ağırladı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından ilçe girişinde yer alan Seyirtepe Dinlenme Alanında karşılanan öğrenciler, Şapinuva tarihi ören yerini ve İncesu Kanyonu’nu gezdi.

Öğrenciler daha sonrasında ilçe merkezindeki Cemal Boyacı Parkı’nda Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte yemeklerini yiyerek canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

Organizasyonda bir konuşma yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bugünümüze size ayırarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattık. Sizleri ilerleyen günlerde ailelerinizle birlikte ilçemizde görmek bizleri mutlu edecektir. İlimizde eğitimine devam eden siz değerli gençlerimizin başarılarını temenni ediyor, hepinize sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

