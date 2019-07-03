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Oda başkanlarından İsbir’e ziyaret

Ortaköy’de yapılan seçimlerde yeniden belediye Başkanı seçilen Taner İsbir’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Oda başkanlarından İsbir’e ziyaret

Ortaköy’de yapılan seçimlerde yeniden belediye Başkanı seçilen Taner İsbir’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:39
Oda başkanlarından İsbir’e ziyaret

Çorum Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Taner İsbir ziyarette yaptığı açıklamada Oda başkanlarının yaptığı ziyaretin kendisini onurlandırdığını, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinin ve ilin vazgeçilmez değerleri olduğunu ifade etti. İsbir, “Yapmış olduğu çalışmalar ile hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de ailelerinin geçimlerini sağlamaktadırlar, ziyaretime gelen oda başkanlarımız nezdinde tüm esnaf ve sanatkarlarımıza kolaylıklar ve bol kazanlar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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