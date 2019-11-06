Minikler, Başkan Taner İsbir’e isteklerini iletti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i belediye binası önünde gören minik Ortaköylüler, Başkan İsbir’e isteklerini ileterek, kendilerine destekçi olmasını istediler.

Hoş bir sohbet ettiklerini ve çocukların isteklerine cevap vereceklerini dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “Yavrularımız kendileri ve arkadaşları için yapılması gereken düşüncelerini sundular biz de kendilerini dinledik, en kısa süre içerisinde isteklerini değerlendirerek çocuklarımızı sevindireceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)