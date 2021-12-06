Milletvekili Ceylan’ın adı Ortaköy’de caddeye verildi

Ortaköy Belediyesi Meclisi önceki gün yaptığı toplantıda aldığı karar ile ilçenin Suyolu Mahallesi’nde buluna ve yeni açılan bir caddeye AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın isminin verilmesini onayladı.

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirildi.



Toplantıda Ortököy Belediye Başkanı Taner İsbir’in teklifi ve Belediye Meclis üyelerinin tümünün oybirliği ile ilçenin Suyolu Mahallesi’nde bulunan yeni açılan Öllükçüğül mevkini Çorum Caddesi’ne bağlayan 500 metre uzunluğundaki caddeye Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın isminin verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan İsbir, göreve geldikleri günden beri ilçede bir çok projeye imza attıklarını, 8 yıllık süreçte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın büyük desteklerini gördüklerini anlatarak; “Kendisine olan ahde vefamızı belirtmek için meclis toplantımızda böyle bir teklif sundum ve nihayetinde Meclis üyelerinin oybirliği ile böyle bir karar alındı. Bir kez daha ilçemize kazandırılan projelerde vermiş olduğu desteklerden dolayı Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile birlikte teklifime destek vererek kararın oybirliği ile alınmasını sağlayan Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

