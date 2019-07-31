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Mansur Yavaş’a Ortaköy daveti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Mansur Yavaş’a Ortaköy daveti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:10
Mansur Yavaş’a Ortaköy daveti

Başkanlık makamında yapılan görüşmede eski günler yâd edilirken, her iki başkan da birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundular,

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ilçesine davet ederek kendisine Orta Asya kültürü çanta ve çorap hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrasında Başkan Yavaş, “Taner İsbir başkanımızın yapmış olduğu ziyaret bizi çok memnun etmiştir, en kısa süre içerisinde iade-i ziyarette bulunarak Ortaköy ilçemizi ziyaret edeceğim, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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