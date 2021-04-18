Konteynerlere silahlı saldırıya İsbir’den tepki

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nin Seyirtepe mesiresindeki çöp konteynerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin edilen çöp konteynerlerini kurşuna dizdi. Ayrıca etrafta içki şişeleri kırıldı.

Olaya sert tepki gösteren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bu eylemi yapanları “Servet düşmanı, millet düşmanı” ilan ederek, “Sakın yakalanmayın derim” ifadesini kullandı.

Başkan İsbir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: “Seyir Tepesinde çöp konteynırlarına silahlı saldırı... Bunu yapan servet düşmanı, millet düşmanı, devlet düşmanıdır... Be hey mübarek insan: ilçeme, Seyir Tepesine, bin bir güçlükle getirmiş olduğumuz çöp konteynırını silah deneme noktası yapmışsın. Bu kamu malı düşmanlığıdır. Zıkkımlandığın şişeyi çöp kutusuna atmayıp, olduğu yerde kırarak ne yapmaya çalışıyorsun?

Siz kıracaksınız, biz yapacağız… Sakın yakalanmayın derim...” (Volkan SINAYUÇ)

