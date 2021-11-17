Kızılay’dan Ortaköy ziyareti
Ortaköy 17.11.2021, 19:36
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Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Ortaköy’ü ziyaret etti.
Ortaköy’e 20 kişilik bir heyet ile gelen Kılıç ve yönetimini, Belediye Başkanı Taner İsbir ağırladı. Kızılay heyetine Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nu gezdiren İsbir, buralarda da yine bizzat kendisi rehberlik yaptı.
İsbir, ziyaretin anısına Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Kılıç’a el dokuması çanta ve çorap hediye etti.
(Haber Merkezi)
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