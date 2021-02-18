Kaymakam Ateş’e hayırlı olsun ziyareti

Ortaköy Kaymakam Vekili Ömer Faruk Ateş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İsbir, “İlçemizde göreve başlayan Kaymakam Vekilimiz Ömer Faruk Ateş ile birlikte ilçemizin gelişerek güzelleşmesi için bütün imkan ve kabiliyetlerimizle hizmet ve projelerimize devam edeceğiz. Birlikte ilçe halkımızın yanında olup ihtiyaç ve taleplerine destek olacağız” dedi. (Haber Merkezi)