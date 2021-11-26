Kadınlar oyuncak yaparak ekonomiye katkı sağlıyor
Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde kadınlar ekonomiye katkı sağlıyorlar.
Ortaköy 26.11.2021, 19:54
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Ortaköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan oyuncak atölyesi kadınlara ve aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyuncak atölyesinde çok sayıda kadın kursiyer eğitim alıyor.
Ortaköy Kaymakamı Abdülhamit Mutlu ile birlikte Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan atölyedeki çalışmaları yakından takip eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu çalışmalar ve ailelere sağlanan ekonomik katkılardan dolayı İlçe Kaymakamı Mutlu ile Halk Eğitim Merkezi’ne vatandaşlar adına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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