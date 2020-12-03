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İsbir’den Vali Ünlü’ye ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü’yü ziyaret etti.

Ortaköy 03.12.2020, 19:50
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İsbir’den Vali Ünlü’ye ziyaret

Başkan İsbir, hemşerimiz Giresun Valisi Ünlü’yü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet edip, gündemdeki konular üzerinden istişare yaptı. Ziyarette Taner İsbir, Vali Ünlü ile bir süre sohbet ederek yörenin kültürü el örmesi çorap hediye etti.

Vali Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan İsbir’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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