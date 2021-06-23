İsbir’den Göksu’ya ziyaret
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
Ortaköy 23.06.2021, 20:00
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Başkan İsbir ilçeye yapılmasını planladığı hizmetler için bulunduğu İstanbul’da Tevfik Göksu’yu ziyaret ederek, yapılacak hizmetler için destek talebinde bulundu. Hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunan iki başkan bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.
İlçesini geliştirmek için projelerine destek aramayı sürdüreceğini belirten Taner İsbir, Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya misafirperverliği için teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
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