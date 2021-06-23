İsbir’den Göksu’ya ziyaret

Başkan İsbir ilçeye yapılmasını planladığı hizmetler için bulunduğu İstanbul’da Tevfik Göksu’yu ziyaret ederek, yapılacak hizmetler için destek talebinde bulundu. Hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunan iki başkan bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.

İlçesini geliştirmek için projelerine destek aramayı sürdüreceğini belirten Taner İsbir, Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya misafirperverliği için teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

