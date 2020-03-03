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İsbir’den Devlet Bahçeli ziyareti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

İsbir’den Devlet Bahçeli ziyareti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

03 Mart 2020 Salı 18:50
İsbir’den Devlet Bahçeli ziyareti

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, MHP Lideri Bahçeli’ye ziyarette “Siz Cumhur İttifakımızın mihenk taşısınız. Bizler devlet terbiyesini sizlerden öğrendik ve bizlerin üzerinde emeğiniz çok büyüktür. Ülkemizin size ihtiyacı var” dedi.

Başkan İsbir geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Türkiye’nin sizin gibi siyasetçilere ihtiyacı var. Her Ankara'ya geldiğinizde mutlaka bekliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizin nezdinizde tüm Çorumlu ve Ortaköylü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret İsbir’in Bahçeli’ye ilçenin yöresel ürünlerini hediye etmesiyle son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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