İsbir’den Baro’ya kutlama ziyareti

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinden sonra boşalan Çorum Baro Başkanlığı’na seçilen Av. Turan Kalıpçı’ya ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini ileten İsbir, “Hava şartlarının müsait olması ile birlikte sizleri ilçemde misafir ederek, tarihi ve doğal güzelliklerimizi tanıtmak istiyor, Çorum Baro Başkanı seçilen Av. Turan Kalıpçı ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

