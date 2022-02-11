İsbir’den Baro’ya kutlama ziyareti
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ortaköy 11.02.2022, 18:47
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Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinden sonra boşalan Çorum Baro Başkanlığı’na seçilen Av. Turan Kalıpçı’ya ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini ileten İsbir, “Hava şartlarının müsait olması ile birlikte sizleri ilçemde misafir ederek, tarihi ve doğal güzelliklerimizi tanıtmak istiyor, Çorum Baro Başkanı seçilen Av. Turan Kalıpçı ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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