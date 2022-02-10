İsbir’den Bakan Soylu’ya hediye

Bakan Soylu’yu makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan İsbir, yöreye ait Orta Asya kültürü olan çanta ve çorap hediye etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Bakan Soylu da makam odasında bulunan Türk-İslam kültürüne ait köşesinde bulunan hediyeleri tanıtarak, İsbir’in hediyesini de bu köşeye astı.

(Volkan SINAYUÇ)

