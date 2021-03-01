İsbir’den Aşgın’a ziyaret

Ziyarette Aşgın’a pandemi sonrası gerçekleştirilecek olan Hitit Festivali ile ilgili görüşlerini sunan İsbir, Ortaköy’ün Hitit medeniyetine tarihi, dini, ticari ve idari başkentlik yapmış Şapinuva tarihi bir ören yerini sınırları içerisinde barındırdığını belirterek, “Ortaköy Belediye Başkanlığımız, diğer ilçe belediye başkanlıklarımız ve Çorum Belediye Başkanlığımız ilimizin tanıtımını yapmak ve turizmini canlandırmak amacıyla çeşitli dönemlerde etkinlikler düzenlemektedir. Ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu etkinlikleri düzenleyemedik. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek pandemi sonrası ilimizde düzenlenecek olan Hitit Festivalinin bir günlük programını Ortaköy ilçemizde kutlamak amacıyla fikir birliğine vardık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)