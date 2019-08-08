İsbir’den Amasya Belediyesi’ne ziyaret

Amasya Belediye Başkanlığına ziyarette bulunan İsbir, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İsbir, 4 dönem Tokat-Erbaa Belediye Başkanı olarak görev yapan ve halen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın başdanışmanlığını yapan Ahmet Yenihan’a da ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerini iletti.

Ortaköy Belediye Bakanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada; “Zaman zaman çevre il ve ilçe belediye başkanlarımıza ziyarette bulunarak fikir alışverişinde bulunuyor, tamamlanan ve devam eden projeler ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Mehmet Sarı başkanımız 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Kendisinin Amasya ilimize çok büyük değerler katacağına inancımız tamdır. Kendisine hayırlı ve uğurlu olsun diyor çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)