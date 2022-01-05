İsbir, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda Dernek Başkanlığı’na seçilen Adem Mert ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten İsbir, “Vatanımızın ve milletimizin bekası için gözlerini bile kırpmadan görevini ifa ederken, cennet vatanın her köşesinde kendileri ile nefes alıp veren diğer insanların çocukları, kardeşleri ve babaları ölmesin diye göğsünü siper ederek şahadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yurt savunması için binbir fedakârlık göstererek vücudundan bir parça bırakan ancak kalbinden vatan sevgisini asla bırakmayan kahraman gazilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. (Haber Merkezi)

