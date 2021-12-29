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İsbir, Ortaköy’ün taleplerini iletti
Ortaköy 29.12.2021, 22:01
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e Ortaköy’ün ihtiyaç ve taleplerini iletti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in önceki gün Çorum’a gerçekleştirmiş olduğu ziyarette ilçesinin ihtiyaç ve taleplerini ileten İsbir, ilçede gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi.
Görüşme sonrası Kandemir’e Orta Asya kültürü çanta-çorap hediye eden Başkan İsbir, ilçeye vermiş olduğu desteklerden dolayı da teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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