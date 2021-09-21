İsbir, Kıbrıs'ta protokol törenine katılacak

Akdeniz Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği arasında ikili ilişkileri geliştirmek ve yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş birliği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan program 22-24 Eylül 2021 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştirilecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in de içerisinde bulunduğu Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı ve KKTC Belediyeler Birliği heyetinin de katılımı ile bir protokol imza töreni gerçekleştirecek. (Haber Merkezi)

