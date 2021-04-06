İsbir'den hastaneye destek

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan İsbir, Covid-19 salgını kapsamında ilçede uyguladıkları tedbirlerin devam ettiğini belirtti. Halkın sağlığı için gerekli çalışmaları yaparak tedbirleri uyguladıklarını anlatan Başkan İsbir, “İlçe Devlet Hastanemizin dezenfekte ve ilaçlama yapmak üzere bir makinaya ihtiyaçları olduğunu öğrendik, gerekli yerlerle irtibat kurarak makinamızı tedarik ederek İlçe devlet hastanemize teslim ettik. Hastanemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

