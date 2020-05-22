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Hırsızlık olayını dedektifler çözdü

Çorum-Ortaköy’de hırsızlık olaylarının artması dolayısıyla dedektifler incelemede bulundu.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:30
Hırsızlık olayını dedektifler çözdü

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluk bölgesinde son zamanlarda meydana gelen “Evden Hırsızlık“ olaylarındaki artış nedeniyle, bu olayların aydınlatılması, faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından (Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan JASAT) yapılan uzun süreli çalışmalarda, Ortaköy’de hırsızlık olaylarının olduğu Kavakalan köyü çevresindeki PTS/KGYS, akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ile şüpheli 1 araç tespit edildiği belirtildi.
Araştırmalarda JABS ve KEP/KAFES sisteminden faydalanıldığı bu araçların yapılan takibi neticesinde 20 Mayıs 2020 günü 2 şüpheli şahısın yakalandığı ve hırsızlık olaylarında kullandıkları 16 adet bakır malzeme, 1 adet LCD televizyon, 1 adet kurusıkıdan dönme tabanca ve 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği adlî arama sonucunda ele geçirildiğine dikkat çekildi. Ayrıca çalınan bakır malzemelerden 16 adedinin Çorum il merkezindeki bir işyerine nakit para karşılığı satıldığı tespit edilerek işyeri sahibi hakkında “Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme” suçundan yasal işlem yapıldığı ve Çorum Ortaköy ilçesinde Jandarma bölgesinden farklı tarihlerde işlenen 8 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı açıklandı.
Şüpheliler Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadelerini müteakip çıkartıldıkları mahkemece 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Haber Merkezi)

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