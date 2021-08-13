Gençler Ortaköy’de

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, pandemi sonrasında öğrencilerini düzenlediği kültür ve doğa turu ile Ortaköy’e götürdü. Öğrenciler Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nu gezme imkanı buldu.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrencileri tarihi ören yeri Ortaköy Şapinuva’yı gezerek bilgiler aldılar. Sonrasında ise İncesu Kanyonuna geçerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Gençlerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri adına Belediyemiz gençlik merkezleri okul derslerine destekleyici kurslar, spor kursları ve kişisel gelişim kursları düzenliyoruz. Bunların yanı sıra düzenlenen eğlence programları ve faaliyetlerle de öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz Ortaköy Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nu gezerek bilgiler aldı ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirdiler. Bu tür etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.

Öğrenciler gezinin ardından Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik’i de ziyaret etti. (Haber Merkezi)

