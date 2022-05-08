Çorum’da organik yumurtaya ilgi artıyor
Organik yumurta, doğal ortamda üretilmesi nedeniyle Çorum’da her geçen gün yoğun ilgi görüyor. Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesinde, üç genç girişimcinin ürettikleri günlük taze yumurtalara da yoğun talep var.
Ortaköy 08.05.2022, 19:16 08.05.2022, 19:17
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Tamamen doğal ortamda yetişen tavuklardan günlük toplanan ve tüketici ile buluşan gezen tavuk yumurtaları sağlık ve lezzet açısından ilgi çekiyor. Genç girişimciler Yücel Uzuncaköse, Köksal Cihan ve Gökhan Uzuncaköse’nin sahibi olduğu işletme yaklaşık 1000 tavukla yumurta üretmeye başladı.
Tavuklarının dağ ve ormanlık alanda beslendiğini yüzde yüz organik yumurta ürettiklerini bildiren işletme sahiplerinden Yücel Uzuncaköse, “Yumurtalarımız tamamen doğal ve tavuklarımız da hiçbir yapay yem kullanılmadan doğal şartlarda büyüdü. Şu an telefonla aldığımız organik yumurta siparişlerimize günlük olarak cevap verebiliyoruz. İsteyen marketlere günlük olarak satış yapıyoruz.” dedi.
(Nurdan AKBAŞ)
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