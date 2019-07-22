Çorum- Ortaköy yolunda sıkı çalışma

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte Çorum-Cemilbey-Ortaköy çift şeritli yol çalışmalarını inceledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri arasından yol genişletme ve yenileme çalışması yapılan Çorum –Cemilbey - Ortaköy yolu ile ilgili bilgi alan Milletvekili Ceylan yolun bu yıl bitirilmesine çalışıldığını dile getirdi. Ceylan, yoldaki çalışmalar ile Ortaköy - Çorum arasında tehlike arz eden birçok virajın ortadan kaldırılarak ulaşım süresinin de kısaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)