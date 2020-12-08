Ceylan, bir çocuğu daha sevindirdi

Son zamanlarda özellikle engellilerden gelen tüm talepleri yerine getirmeye gayret gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesi’nde yaşayan Erdemir ailesinin

6 yaşındaki çocukları Kadir için talep ettiği tekerlekli sandalye talebini anında yerine getirdi.

Ceylan’ın direktifleri doğrultusunda Kadir Erdemir’e tekerlekli sandalyesi, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik tarafından teslim edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Çelik, Erdemir Ailesinin evlerinde ziyaret ederek, Anne Aysel, baba Fevzi Erdemir ve diğer çocuklar Bekir, Meryem ve Saime’yi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüntülü olarak görüştürdü.

Milletvekili Ceylan, Erdemir ailesinin tüm fertleriyle görüşmesinde hem hal-hatır sordu, hem de Kadir için hediye ettiği tekerlekli sandalyeden dolayı sevinçlerine ortak oldu.

Bekir ve kardeşlerine oyuncaklar da hediye eden Milletvekili Ceylan, engelleri hep birlikte sevgiyle aşalım mesajını verirken, Kadir Erdemir’in de bahtının açık olması temennisinde bulundu.