Başkan İsbir’den tekstil atölyesine inceleme

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin Suyolu Mahallesi’nde yapımına başlanan ve ilçedeki vatandaşlara iş sağlamak amacıyla yapılan tekstil atölyesi inşaatı devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemize ekonomik olarak büyük girdi sağlayacak Tekstil Atölyesi inşaatımız devam ediyor. Tamamlandığında en az 100 kişiye istihdam sağlayacak atölyemizin kolonları dikildi. En kısa sürede inşaatımızı tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmasında çalışan kardeşlerime kolaylıklar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

