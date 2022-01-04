Başkan İsbir’den Bektaş’a ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi Kemal Özönal ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret eden İsbir, Ortaköy’e bağlı köylere yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, günün anısına kendisine Orta Asya kültürü çanta çorap hediye etti. (Haber Merkezi)

