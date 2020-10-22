Flaş HaberBarajda kadın cesedi bulundu
Başkan İsbir, Vali Çiftçi’yi ziyaret etti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile görüştü.
Ortaköy 22.10.2020, 23:09
8
Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Çorum Valisi Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan Başkan Taner İsbir çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Vali Çiftçi nazik ziyareti için Ortaköy Belediye Başkanı Sayın İsbir’e teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:16