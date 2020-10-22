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Başkan İsbir, Vali Çiftçi’yi ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile görüştü.

Ortaköy 22.10.2020, 23:09
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Başkan İsbir, Vali Çiftçi’yi ziyaret etti

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Çorum Valisi Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan Başkan Taner İsbir çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Vali Çiftçi nazik ziyareti için Ortaköy Belediye Başkanı Sayın İsbir’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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