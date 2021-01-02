Arife Özsoy virüs kurbanı

4 çocuk annesi Arife Özsoy, koronavirüs (Covid-19) hastalığı sonucu hayata veda ederken, eşi Mehmet Özsoy’un ise aynı hastalıktan tedavi gördüğü açıklandı.

Özsoy, Mecitözü Dernekleri Federasyonu yöneticilerinden, aynı zamanda Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu İzmir Şube Başkanı Osman Özsoy’un da yakın akrabası olduğu öğrenildi. Merhumenin cenazesi Aşdağul beldesinde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakılarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)