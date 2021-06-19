Altınok'tan Ortaköy'e hizmet sözü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı açıklamada, “Ortaköy Belediyesi bizim kardeş belediyemiz, Başkan İsbir, çalışkan, başarılı ve ilçesi için sürekli hizmet koşuşturmasında olan bir dava arkadaşımız. Yapmış olduğu çalışmaları takdir ile karşılıyor, kendisine hizmetlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah sürpriz bir hizmet ile çok yakında Ortaköy’de olacağız” dedi.

Başkan İsbir ise dava ve yol arkadaşı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a ilçeye ve şahsına yönelik söylemlerinden dolayı teşekkür etti. Kendisini en kısa sürede Ortaköy’de misafir etmeyi arzu ettiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

