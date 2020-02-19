Vali Çiftçi Yağmur Deresi Göleti'ni inceledi

Oğuzlar'a ziyarette bulunan Vali Mustafa Çiftçi, DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi, Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'dan Yağmur Deresi Göleti hakkında bilgi aldı.

İlçesine yaptığı ziyaretten dolayı Vali Mustafa Çiftçi' ye teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Yağmur Deresi Göleti ilçemizin sulama suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir fonksiyona sahip konumda. Buranın tam anlamıyla hizmete girmesi ile ilçemizin arazi sulamasında önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Sayın Valimize ilçemize yapmış olduğu ziyaret ve ilçemizin sulama suyu için önemli bir fonksiyona sahip olan Yağmur Deresi Göleti'nde yaptığı incelemelerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)