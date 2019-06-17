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“Ulaşım engelini sonlandırıyoruz”

Oğuzlar Belediyesi tarafından yaylalara ulaşım engelini ortadan kaldırmak adına yeni yollar açılıyor.

“Ulaşım engelini sonlandırıyoruz”

Oğuzlar Belediyesi tarafından yaylalara ulaşım engelini ortadan kaldırmak adına yeni yollar açılıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:55
“Ulaşım engelini sonlandırıyoruz”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım yol çalışmaları ile İlçe halkının tarımda markalaşan Oğuzlar cevizi üretim alanlarına ulaşım imkanını sağlamanın yanı sıra kırsal turizm için de geleceğe yatırım yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, " İlçemiz gelirinin büyük emekler vererek yetiştirdiği, İlçemizin markalaştığı Oğuzlar cevizimizden elde etmekte. İlçe halkının emeğinin karşılığını alabilmesine yolların engel olmasına izin vermeyeceğiz. Daha önce vaat ettiğimiz üzere tüm yollarımızda çalışmaları başlattık ayrıca mevcut yollarda iyileştirmeler yaptık. Yol çalışmaları kısa vadede her ne kadar tarım alanlarına ulaşım imkanı sunsa da ilerleyen süreçte yayla turizmine yönelik çalışmalarımızın da alt yapısını oluşturacak. Kızıltepe -Ücükler mevkii ile Göğdere-Yaykıl Mevkilerinde yaptığımız yol çalışmaları İlçe halkımıza hayırlı olsun. Yol çalışmalarımız yaptığımız tespitler ve İlçe halkımızın da talepleri doğrultusunda sürdürülüyor. Sosyal medya üzerinden bize talepte bulunan hemşerilerimizin taleplerinin resmiyet kazanması adına yazılı dilekçelerle belediyemize başvurmasını rica ediyorum" dedi.(Haber Merkezi)

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