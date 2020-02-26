Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115171
ALTIN
324.878
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9460
EURO
6.6877

Sarı Oğuzlarda öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yemekte ilçe öğretmenleri ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi ile anasınıfını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Sarı Oğuzlarda öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yemekte ilçe öğretmenleri ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi ile anasınıfını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

26 Şubat 2020 Çarşamba 21:00
Sarı Oğuzlarda öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul ziyaretlerinin ardından Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz'i de makamlarında ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Oğuzlar çöp toplama aracına kavuştu
Oğuzlar çöp toplama aracına kavuştu
Vali Çiftçi Yağmur Deresi Göleti'ni inceledi
Vali Çiftçi Yağmur Deresi Göleti'ni inceledi
Oğuzlar'da 2. halk buluşması
Oğuzlar'da 2. halk buluşması
Turizm rehberleri Oğuzlar’ı ziyaret etti
Turizm rehberleri Oğuzlar’ı ziyaret etti
Oğuzlar’a 110 adet çöp konteyneri
Oğuzlar’a 110 adet çöp konteyneri
Altın Koz’da canlı müzik
Altın Koz’da canlı müzik
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim