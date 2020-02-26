Sarı Oğuzlarda öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yemekte ilçe öğretmenleri ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi ile anasınıfını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.