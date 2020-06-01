Orhan Ateş’in dayısı Oğuzlar’da defnedildi

Aynı zamanda Orhan Ateş’in halası Hanife Ateş’in eşi ve bir erkek, üç kız çocuk babası olan Abdullah Ateş’in cenazesi, Pazar günü öğle namazından sonra Oğuzlar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.