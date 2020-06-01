Orhan Ateş’in dayısı Oğuzlar’da defnedildi

Oğuzlar’ın önceki Belediye Başkanı Orhan Ateş’in dayısı, Bağ-Kur emeklisi, çiftçi Abdullah Ateş (77), Pazar günü saat 00.30’da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

Oğuzlar 01.06.2020, 12:07 01.06.2020, 12:13
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Orhan Ateş’in dayısı Oğuzlar’da defnedildi

Aynı zamanda Orhan Ateş’in halası Hanife Ateş’in eşi ve bir erkek, üç kız çocuk babası olan Abdullah Ateş’in cenazesi, Pazar günü öğle namazından sonra Oğuzlar’da toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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