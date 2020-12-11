Oğuzlar’ın yayla yolları iyileştiriliyor

Yayla yollarının ulaşım sorununu çözmek için 1.5 yıllık süreçte açılan yollarda iyileştirmelere başlayan Oğuzlar Belediyesi ekipleri yollarda kumlama çalışması yaparak halka en iyi hizmeti sunmanın gayreti ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yayla yollarındaki kumlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şunları söyledi: “Yol medeniyettir, tarımsal kalkınmadır. Gitmediğimiz, ulaşamadığımız, hizmet götüremediğimiz yer kalmaması ve gönül belediyeciliği hizmetlerinin ilçenin dört bir yanına ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmete başladığımızdan beri ulaşılamayan, yolu olmayan yaylalarımıza yollar açarak ilçe halkımızın en önemli geçim kaynağı olan ceviz üretimini daha rahat koşullarda yapabilmeleri için yayla yolları açtık. Açtığımız bu yayla yolları aynı zamanda ilçemizin yaylalarında yamaç paraşütü yapmak isteyenler için gelen sporcuların da ulaşımını kolaylaştırarak ilçemizi paraşüt sporu için cazibe merkezi yapmayı amaçlıyor. Anı düşünerek değil geleceği düşünerek adım atıp hizmetlerimizi bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Gönül belediyeciliği ilçemize çok yakıştı, kaybettiği 5 yıllık süreci her geçen gün katlanan hizmetlerle geri kazanıyor. Gönül belediyeciliği hizmetleri ile ilçemizin kalkınması için başta iradesini sandığa yansıtan Oğuzlar halkımıza, sonra da öncelikle gönül belediyeciliğinin ilçemize kazandırılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hizmetlerle buluşmamızda bizlere destek olan AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu’ya, hizmetlerle buluşmamızda halkın talepleri konusunda bizlere aracı olan AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı’ya, İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekci’ye, araç ve personel desteğinden dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a teşekkür ederiz”

(Haber Merkezi)