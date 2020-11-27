Oğuzlar’dan doğalgaz teşekkürü

Oğuzlar’da geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘in ilçeye gelerek açılışını yaptığı doğalgazın ilçe genelinde yapılan çalışmalar ile daha çok haneye ulaştığını ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Türkiye’nin birçok yerinde olmayan doğalgaz geçen yıl yapılan çalışmaların ardından bu yıl 2. etap çalışmalarının yürütülmesi ile daha çok hane doğalgaza kavuştu. İlçe halkımızın da memnuniyetini sosyal medya aracılığıyla dile getirdiğini gördükçe İlçemin elde ettiği kazanımlardan dolayı mutluluğumuz katlanıyor. İlçemizin doğalgaza kavuşmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatçı’ya, Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı’ya, Çorumgaz Genel Müdürü Sayın Kasım Kahraman’a, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Ali Ekmekçi’ye teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)