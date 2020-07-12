Oğuzlar’da yamaç paraşütü

Anadolu'nun saklı cenneti Oğuzlar İlçesi Obruk Barajı üzerinde yapılan su sporları, tekne turu ile bölgede turizm alanında farkını ortaya koymanın yanı sıra son dönemde popülerleşen yamaç paraşütü sporunun da gözde merkezleri arasında yer almaya başladı.

Oğuzlar Belediyesi’nin yamaç paraşütü sporuna verdiği destekler de bu sporu yapanların ilgisini ilçeye çekiyor. İlçede tandem uçuş yapan Osmancık Uçuş Kulübü Üyesi Gökhan Ünal; “Oğuzlar Belediye Başkanımız Muzaffer Yıldırım ve belediye personellerinin yamaç paraşütü sporunun ilçede gelişmesi için gösterdiği çaba ile bizlere iniş ve kalkış pistlerinde düzenlemeler yapması, pistlere giden arazi yollarını açması ile ilçede uçuş imkanımız arttı. Doğal güzellikleri ve uçuşa elverişliliği ile Fethiye'yi aratmayan Oğuzlar'da tandem uçuş yaptığımız sırada Fethiye'de uçamadığı için Oğuzlar'da uçmayı isteyen birçok kişi tarafından talep aldık. Hava koşulları elverdiği, zamanlamanın uygunluğu devam ettikçe uçuşlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek yamaç paraşütü ile ilçenin turizm alanında gelişimine katkı sağlandığını vurguladı.

(Haber Merkezi)