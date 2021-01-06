Oğuzlar’da toplu iş sözleşmesi sevinci

Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Yıldırım, Muhasebe Müdürümüz Baki Ceylan'a ve bu süreç boyunca bizlere güvenerek sonuna kadar destek veren tüm işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Şen, imzalanan toplu iş sözleşmemizin başta Oğuzlar Belediyesi’ne, Belediye-İş Sendikası’na ve tüm işçilere hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)