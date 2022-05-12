Oğuzlar’da tarıma destek

İlçede tarımsal çeşitliliği sağlamak ve Oğuzlar halkına destek olmak için domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı yapıldı. Oğuzlar Belediyesi 100. Yıl Atatürk Parkı'nda gerçekleşen fide dağıtımına 7'den 70'e tüm Oğuzlar halkı büyük ilgi gösterdi.

Gönül belediyeciliği ile ilçeye hizmet etmenin yanı sıra Oğuzlar halkının kalkınması ve yaşanan ekonomik koşullarda tarımsal üretim ile ilçenin kalkınması için her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizin gerek turizm gerekse tarım ile kalkınması için sizler için sürekli çalışıyoruz. Turizm alanında sürekli kendimizi geliştiriyoruz İlçemizin potansiyelini arttırmaya çalışıyoruz tarımsal alanda da arazi yollarında, sulama sularında çalışma yapıyoruz. İlçemiz ceviz üretiminde yılda 3 bin ton üretim gerçekleştirerek Türkiye 'de 5. büyük ceviz üretim potansiyeline sahip yer. Bu durum sizlerin gayretleri ve Belediye olarak bizlerin destekleri ile oluyor.

Bugün sizlere dağıttığımız fideleri bağınızda bahçenizde ekip bunları çoğaltarak bu fideleri çarşıdan pazardan almak yerine sizler de bunların üreticisi olabilirsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekilmedik hiçbir tarım arazisi kalmayacak” çağrısı üzerine ilçe halkına destek olmak adına fide dağıtımı gerçekleştirdikleri belirten Yıldırım, gönül belediyeciliği ile her zaman ilçe halkının yanında olacağını aktardı.

(Haber Merkezi)

