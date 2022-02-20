Oğuzlar’da suya %7 indirim yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “suya KDV indirimi oranında indirim yapacağız” çağrısı üzerine Oğuzlar İlçe Belediyesi de içme suyunda indirime gitti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Cumhurbaşkanımızın başlattığı ekonomik dalgalanmalarla mücadele çağrısı dolayısıyla biz de Belediye olarak KDV indirimi oranında indirim yaparak ilçe halkımıza daha ucuz içme suyu sağlayacağız. Göreve başladığımız günden bugüne zam yapmayarak hemşerilerimizin yanında olduğumuz gibi şimdi de indirim yapıyoruz. Gönül belediyeciliği ile her zaman ilçe halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

