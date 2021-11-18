Oğuzlar’da parke çalışmaları

Oğuzlar ‘da doğalgaz 3. etap çalışmalarının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda parke çalışması yapıldı.

Karadonlu Mahallesi’nde Gül Sokak, Menekşe Sokak, Hasan Hüseyin Akkuş Caddesi’nde parke çalışması yürütüldüğünü belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Doğalgaz 3. etap çalışmalarının ardından ilçemizin büyük bir kısmı doğalgaza kavuştu. İlçemizi doğalgaz konforuna kavuşturmamızın ardından Karadonlu Mahallemizde doğalgaz çalışması yapılan sokaklarımızda personellerimiz tarafından parke çalışması yapılıyor. En kısa sürede buralarda parke çalışmalarımız bitecek. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

