Oğuzlar’da Millet Bahçesi yapımı yoğun olarak sürüyor

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

" Millet Bahçesi projemizde teknik personelimizle incelemede bulunup çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, aile çay bahçesi ile ilçe merkezimizde Oğuzlarlı hemşerilerimizin aileleri ile vakit geçirebileceği alternatif bir alan olacak Millet Bahçesi Projemize desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, AK Parti Milletvekillerimize ve İl Başkanımızın şahsında Ak Parti teşkilatımıza, Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Oğuzlar’da gönül belediyeciliği ile değişim ve dönüşüm durmadan devam edecek.”

(Haber Merkezi)

