Oğuzlar’da Kızılay dostlarına madalya

Kızılay Oğuzlar Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde kan bağışında bulunan gönüllüler, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı ve Oğuzlar Belediye Başkan Vekili Orhan Afşar'ın katılımıyla gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

Oğuzlar Kızılay Şubesi Başkanı Ahmet Gümüş, “İlçemizde düzenlenen kan bağışı etkinliklerine ilçe halkı büyük bir gönüllülükle destek oluyor. Kızılay Şubemizin kurulmasının ardından gerçekleştirdiğimiz 2. kan bağışı etkinliğinde de pandemi dolayısıyla kan stoklarının azalmasından dolayı büyük bir destek geldi” dedi.

(Haber Merkezi)