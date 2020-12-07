Oğuzlar’da gençlik merkezi büyük bir hızla ilerliyor

Ekim ayında Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Oğuzlar’a yaptığı ziyarette temel atma töreni ile çalışmaları başlayan gençlik merkezi inşaatını yerinde inceleyip yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Gönül belediyeciliği eserleri Oğuzlarımızda bir bir yükseliyor. İlçe halkımıza söz verdiğimiz çalışmalardan olan gençlik merkezimizin inşaatı büyük bir hızla ilerliyor. Oğuzlarımızda gönül belediyeciliği değişimin mimarı oldu ve eserleri bir bir yükseliyor. Yalnızca bugünü değil yarınlarımızı düşünerek kazandırdığımız eserlerden gençlik merkezi ile aktif, donanımlı, kültürle ve sporla hayatın her alanında öncü bir Oğuzlar gençliği yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)