Oğuzlar’da esnafın ve çiftçinin sorunları ele alındı

Milletvekilleri, Oğuzlar’da sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret ederek yaşanan sorunları yerinde tespit etti.



Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol ve parti yöneticileri ile birlikte Oğuzlar’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili Durmaz ve Sarıaslan, pandemi sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek, çözüm önerileri için parlamento nezdinde mücadele edeceklerini söylediler.

Oğuzlar ziyareti kapsamında; Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kalkınma Kültür Derneği ile Ceviz Üreticileri Birliği ziyaret edildi.

Parti binasını da ziyaret eden Tahtasız ve Milletvekilleri, İlçe Başkanı Süleyman Şenol, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirledi. (Haber Merkezi)

